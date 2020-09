Tagadà, Peter Gomez punge Matteo Renzi: "Deve cercarsi un altro lavoro, ha tanti mutui da pagare"

29 settembre 2020 a

La stagione politica di Matteo Renzi è finita. Ne è convinto Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano Online, intervenuto a Tagadà, la trasmissione di attualità e approfondimento di La7. Gomez parla dopo l'indiscrezione secondo cui Renzi si starebbe muovendo per cercare di essere nominato segretario della Nato. "Dopo le ultime regionali - dice Peter Gomez in trasmissione - la sua stagione politica è finita, visti i numeri, e quindi dovrà cercarsi un altro lavoro. A causa del Covid non riesce più nemmeno a fare conferenze per il mondo ma ha tanti mutui da pagare. Io sono serio, non è una questione secondaria". Clicca qui per guardare il video.

