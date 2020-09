Matteo Salvini e Luca Zaia, vertice di un'ora: ecco di cosa hanno parlato

29 settembre 2020 a

a

a

Non c'è alcun dualismo tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il governatore del Veneto, Luca Zaia, rieletto con percentuali bulgare. Nel Carroccio questo concetto viene ripetuto alla noia in considerazione dei rumors secondo cui i due esponenti leghisti sono alla guida di correnti diverse. Oggi 29 settembre sul profilo twitter di Salvini è apparso un post con una foto proprio insieme a Zaia: "Un’ora di incontro con il presidente Zaia - scrive il leader - Lavoro, Pedemontana, Olimpiadi, università e futuro. Grazie ai cittadini veneti, 35 eletti su 51 sono della Lega, continueremo il lavoro per meritarci questa fiducia straordinaria". Zaia ha immediatamente ritwittato il post.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.