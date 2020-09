Salvini a Live Non è la d'Urso sul caso Suarez: "Spero che qualcuno paghi"

27 settembre 2020 a

Il leader della Lega Matteo Salvini a ’Live - Non è la d’Urso' su Canale5 ha commentato il caso Suarez. «Spero che qualcuno paghi anche per gli studenti e i professori della scuola italiana e perché non può girare l’idea che in qualche università italiana se hai i milioni passi avanti», anche «per rispetto dei tanti immigrati che rispettano le regole, non cercano la scorciatoia»., ha affermato Salvini intervenuto nel programma di Barbara d'Urso stasera domenica 27 settembre 2020 sulla rete ammiraglia Mediaset. Salvini è stato sollecitato sull'argomento dell'esame del giocatore che si è tenuto alla Stranieri di Perugia, dopo averne toccati molti altri più strettamente politici.

