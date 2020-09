Matteo Renzi lancia la sfida: "L'obiettivo è superare il Movimento 5 Stelle. E' solo a tre punti"

23 settembre 2020 a

Superare il Movimento 5 Stelle. E' l'obiettivo di Matteo Renzi alla luce dei risultati elettorali dopo il voto per le regionali. Il leader di Italia Viva è convinto che i pentastellati siano in caduta libera e che invece per il suo partito questo sia soltanto l'inizio. Renzi ha rilasciato una lunga intervista a tpi.it. "Nella politica di oggi - sostiene - finisce tutto nell'arco di un mattino. Il mio prossimo obiettivo è raggiungere e superare il Movimento 5 Stelle, siamo solo a 3 punti". E ancora: "Io non chiedo il rimpasto, non credo che venga fatto e non sono interessato a discuterne. Noi vogliamo una discussione severa sui contenuti. Il rimpasto non è all’ordine del giorno e non è una condizione per far durare la legislatura". Qui l'intervista integrale di Matteo Renzi.

