Elezioni, Di Battista spara sui 5Stelle: "Movimento in crisi d'identità, è la sconfitta più pesante della storia"

Alessandro Di Battista a gamba tesa sul Movimento 5 Stelle dopo l'esito delle elezioni regionali e del referendum sulla riduzione dei parlamentari. L'esponente 5Stelle è davvero perentorio: "Quella di domenica 20 e lunedì 21 settembre è stata la sconfitta più pesante della storia del Movimento - ha sottolineato -. Il referendum con il 'Sì' al 70%? Ok, bene. Ma il successo non è solo dei 5Stelle". Di Battista ne ha anche per l'alleanza di governo con il Pd: "Sbagliato parlare di alleanza - ha spiegato - il tema è la crisi d'identità del Movimento". Infine la stoccata: "La leadership forte? C'è stata e alle Europee abbiamo dimezzato i voti". Insomma, la polemica interna ai 5Stelle tra Di Battista e Di Maio sembra ora nella sua fase cruciale.

