Elezioni in Puglia, Emiliano ad "Agorà": "Ho avuto paura di perdere, a gennaio eravamo sotto di 10 punti"

"Strizza di perdere? Sì, parecchia. Siamo partiti a gennaio con i sondaggi in cui eravamo sotto di dieci punti. Poi ci siamo avvicinati moltissimo. Dopodiché avevamo la percezione che avremmo vinto in maniera larga, quella percezione antica di guardare negli occhi le persone, di stare a sentire il giudizio di tanti. Poi ogni volta arrivava il gelo dei sondaggisti che ci dicevano che eravamo un punto sopra o un punto sotto. È stata dura poi con l’instant poll che ci davano testa a testa. Quindi potete solo immaginare cosa è successo alla prima proiezione". Così il presidente rieletto della Regione Puglia Michele Emiliano, in diretta ad "Agorà", sulla paura di perdere le elezioni. Il riconfermato presidente si è imposto su Raffaele Fitto del centrodestra.

