Luigi Di Maio si scopre estimatore del Pd: "Con loro lavoro bene, benissimo con Nicola Zingaretti. Rimpasto? Non credo"

22 settembre 2020 a

Nonostante il crollo elettorale del M5S nelle elezioni regionali, Luigi Di Maio è sicuro che il Partito Democratico non chiederà il rimpasto per il governo e dei dem ora è diventato un estimatore. "Le posizioni rimarranno le stesse, ci sono delle differenze tra noi. Ma con il Pd lavoro bene e lavoro benissimo con Nicola Zingaretti. Gli hanno rivolto attacchi ingiusti". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lo ha dichiarato in un'intervista al Fatto Quotidiano, commentando l'esito del voto e ribadendo le posizioni del Movimento 5 Stelle . Esclusa per il momento l'ipotesi di un rimpasto di governo: "Abbiamo sempre detto tutti che le Regionali non avrebbero influito sul governo, e così deve essere. Non credo che il Pd chiederà il rimpasto".

