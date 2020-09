Emiliano a Maratona Mentana su La7: "Gli elettori hanno aggiustato gli errori politici di Renzi e dei 5Stelle"

21 settembre 2020 a

a

a

"Gli elettori si sono incaricati di aggiustare gli errori politici di Renzi e del M5S, abbiamo vinto anche per loro". Lo ha detto il governatore riconfermato della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervistato a Maratona Mentana su La7. "Temo che si sia un po' esagerato da parte di qualcuno nel dare giudizi personali, morali, etici nei confronti di una persona che ha servito il suo Paese, nelle varie funzioni, sempre con onore - ha sottolineato il riconfermato presidente della Regione Puglia, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se si aspettava una telefonata di congratulazioni oltre a quella di Raffaele Fitto, anche dagli altri avversari, compresi i 5Stelle. "Sono certo che Raffaele mi telefonerà appena potrà - ha aggiunto - anche perché ci siamo fatti gli auguri di compleanno durante la campagna elettorale e usiamo sempre grande cortesia reciproca. Spero che anche altri lo faranno". Poi la frecciata ai 5Stelle: "Ho avuto sempre un atteggiamento di grande apertura verso il Movimento, proprio non riuscivo a capire. Anche l’affermazione che fossi la stessa cosa di Fitto era una cosa che mi addolorava profondamente, io e Fitto abbiamo due storie, entrambe credo rispettabile ma molto diverse. Nulla di paragonabile". "Alla coalizione nel suo complesso che governa il Paese ho dato tantissimo - ha concluso Emiliano -. L’anno scorso sono state tantissime le telefonate con Conte e Zingaretti per costruire questo governo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.