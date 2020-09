Elezioni in Puglia, Emiliano festeggia e si toglie un sassolino: "A Renzi sinceramente non ho nulla da dire" | VIDEO

21 settembre 2020 a

"In Puglia oggi 21 settembre non è il primo giorno di autunno. È ancora primavera! Sento tutta la gioia e la responsabilità di questo voto, della fiducia che mi avete rinnovato. Grazie, per me oggi vince la Puglia tutta intera". Lo scrive su twitter il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, in testa di nove punti sul candidato di centrodestra Raffaele Fitto.

"Da popolo è arrivata una straordinaria lezione di democrazia - ha aggiunto il presidente riconfermato - è stata una battaglia dura nella quale ho avuto paura di perdere. A Renzi sinceramente non ho nulla da dire. E' stato un gioco di squadra".

