Elezioni Campania, De Luca vince: "Risultato esprime orgoglio di Napoli e della regione"

Elezioni regionali in Campania, esulta De Luca. «Credo che sia onestà intellettuale chiarire che questo risultato non è di destra o di sinistra: la mia candidatura è stata sostenuta dalle forze progressiste ma anche dalle forze di destra moderata che si sono riconosciute nel lavoro fatto in questi anni e nel programma.».

Lo ha detto Vincenzo De Luca in conferenza stampa nel suo comitato alla Stazione marittima di Napoli. «Credo che questo risultato esprima l’orgoglio di Napoli e della Campania per la riconquistata dignità sul piano nazionale e internazionale».

