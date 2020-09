Elezioni, esulta Zingaretti: "Siamo vincitori, il Pd ha vinto di squadra"

21 settembre 2020 a

"Siamo vincitori. Ha vinto una squadra, una comunità, una passione che ci abbiamo messo tutti. Non si vince mai da soli ma insieme. Io odio l’io e amo il noi". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Tg3 a proposito degli esiti delle elezioni regionali e del referendum. "Questa prova poteva essere molto lacerante per il Pd ma l’abbiamo affrontata con grande maturità, con idee diverse ma senza mai mettere in discussione un grande partito che discute, combatte e ora vince anche", ha aggiunto. "I giovani italiani si aspettano lavoro, scuola, ripresa economica. Ora dobbiamo essere coerenti, pensare alle persone e dobbiamo farlo con ancora più determinazione", ha spiegato ancora il segretario del Pd sull'azione futura del Governo.

