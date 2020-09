Elezioni Toscana, terza proiezione Rai: Giani al 48% e arriva il messaggio della Ceccardi

21 settembre 2020 a

In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Toscana, con una copertura del campione del 37%, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani è al 48% mentre il candidato del centrodestra Susanna Ceccardi è al 40,7%. Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle è al 6,7% mentre Tommaso Fattori, sostenuto da una lista civica, è al 2,2%.

La candidata del centrodestra in Toscana, Susanna Ceccardi, a quanto apprende l’Adnkronos, ha inviato un messaggio ad Eugenio Giani, augurandogli buon lavoro. La leghista così riconosce la vittoria del candidato del centrosinistra, mentre ancora lo spoglio è in corso nella regione.

