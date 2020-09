Elezioni Toscana, proiezioni: Giani oltre il 47% allunga su Ceccardi

21 settembre 2020 a

Si amplierebbe, secondo la seconda proiezioni Swg per La7, il vantaggio del candidato di centrosinistra a governatore della Toscana. Eugenio Giani avrebbe il 47,2% dei voti, contro il 40,8% della candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. La candidata del M5S, Irene Galletti, avrebbe il 7,1%, mentre Tommaso Fattori della lista Si Toscana, avrebbe il 2,3%. La seconda proiezione si basa su un campione del 9%.

Per la seconda proiezione di Opinio Italia per Rai, con campione del 17%, in Toscana il candidato di centrosinistra Eugenio Giani è in testa con il 47,7% dei voti. Susanna Ceccardi, del centrodestra, è al 41,2% e Irene Galletti del M5S è al 6,2%.

