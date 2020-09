Elezioni, prime proiezioni Rai e La7 in Puglia: Emiliano avanti di oltre 6 punti su Fitto

21 settembre 2020 a

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Puglia il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano è al 46% e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è al 40,1%. La candidata M5s Antonella Laricchia è al 10,4%, Ivan Scalfarotto di Italia Viva, invece, 1,8%. La copertura del campione è del 6%. Addirittura ancora più consistente sarebbe il vantaggio di Emiliano per la prima proiezione de La7: 46,8% contro il 38% del rivale Fitto. Secondo i primi instant poll e tendenze di voto invece i due candidati principali erano dati in un testa a testa, con forbice tra il 36 e il 40% per SkyTg24 e tra il 39 e il 43 per La7.

