Elezioni, prima proiezione La7 in Toscana: Giani in vantaggio di 4 punti su Ceccardi

Eugenio Giani in vantaggio di 4 punti su Susanna Ceccardi nella battaglia per la presidenza della Regione Toscana. Il candidato del centrosinistra si attesterebbe intorno al 46,5% secondo la prima proiezione di La7, andata in onda durante la Maratona Mentana di lunedì 21 settembre. La rivale del centrodestra si fermerebbe al 42,3%. La Toscana era una delle regioni in cui ci si attendeva un testa a testa tra i due candidati. Per il momento sembra andare a favore del centrosinistra. In Puglia invece regna ancora la massima incertezza tra Michele Emiliano (centrosinistra) e Raffaele Fitto (centrodestra).

