Referendum, Di Maio esulta: "Risultato storico grazie al Movimento 5 Stelle"

"Un risultato storico". Così Luigi Di Maio, ministro degli esteri e figura di primissimo piano del Movimento 5 Stelle, definisce il risultato del referendum. Con lo spoglio ancora in corso, è ormai chiaro che a vincere saranno i sì. Gli italiani condividono la riforma sul taglio dei parlamentari: saranno 345 di meno. Riforma da sempre voluta dal Movimento 5 Stelle. "Quello raggiunto oggi - commenta Di Maio - è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E' la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Nessun commento, per ora, sul disastroso risultato elettorale dei Cinquestelle nel voto delle elezioni regionali.

