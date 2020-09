Elezioni, Exit poll: De Luca in largo vantaggio in Campania

21 settembre 2020 a

Secondo gli extit poll di Opinio Italia per Rai, in Campania alle 15 il candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca si attesta tra il 54 e il 58% delle preferenze. Stefano Caldoro, candidato governatore di centrodestra, tra il 23 e il 27%. La candidata M5S Valeria Ciarambino tra il 10,5 e il 14,5%, Giuliano Granato tra l’1 e il 3%.

Secondo i primi exit poll sulle elezioni regionali in Campania diffusi dalla Sky Tg24 il presidente uscente ed esponente del Partito democratico raccoglierebbe fra il 52 ed il 56 per cento dei voti. Più staccato il candidato del centrodestra, Stefano Caldoro, che sarebbe fra il 26 ed il 30 per cento.

