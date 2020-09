Elezioni, tendenze Puglia a La7: testa a testa tra Emiliano e Fitto

21 settembre 2020 a

a

a

Ci sarebbe un testa a testa tra Michele Emiliano (centrosinistra) e Raffaele Fitto (centrodestra) alle elezioni regionali in Puglia. I due candidati sarebbero entrambi attestati nella forbice tra il 39 e il 43%. Questo stando alle tendenze di voto espresse durante la Maratona Mentana in onda lunedì 21 settembre su La7. Michele Emiliano è il presidente uscente, mentre Fitto rappresenta il centrodestra. Tra gli altri candidati c'è Ivan Scalfarotto per Italia Viva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.