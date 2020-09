Elezioni, su La7 oggi la maratona di Enrico Mentana: gli ospiti

21 settembre 2020 a

Sarà una lunga diretta la #maratonamentana di oggi (dalle 14.15 alle 20.00 e poi dalle 21.15 in poi) - condotta dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana che seguirà il referendum costituzionale indetto per il taglio dei parlamentari, le elezioni regionali in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto e le amministrative in 18 comuni capoluogo di provincia.

Si alterneranno nell’arco della diretta tanti ospiti tra cui - Franco Bechis, Marco Damilano, Tommaso Labate, Agnese Pini, Annalisa Cuzzocrea, Paolo Mieli, Alessandro De Angelis, Mario Sechi, Lina Palmerini. Previsti collegamenti con gli inviati e aggiornamenti con le proiezioni fornite da SWG, per seguire minuto dopo minuto tutti gli scenari e l’andamento del voto.

