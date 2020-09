Matteo Renzi contro M5S: "Se buttiamo i soldi dell'Europa sui banchi a rotelle, non ce li daranno più"

17 settembre 2020 a

a

a

Se utilizzi i soldi per comprare i banchi a rotelle, in futuro l'Europa non te li darà più. Duro attacco di Matteo Renzi al Movimento 5 Stelle che esprime la ministra alla salute, Lucia Azzolina: "Se ci fosse stato Salvini al governo noi quei 200 miliardi non li avremmo presi, però non possiamo buttarli via. Se li butti in banchi a rotelle e reddito di cittadinanza non ce li danno più", l'avvertimento lanciato a Mattino Cinque su Canale 5. Secondo il senatore di Italia Viva, i fondi europei dovrebbero essere impiegati per "la riduzione delle tasse", per garantire una decontribuzione "a chi riassume persone" e infine per "sbloccare i cantieri e quindi per creare posti di lavoro". Sul Mes la posizione di Renzi è chiara: "Sono 37 miliardi per la sanità pubblica, dire no come fanno i grillini e la Lega è pazzesco".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.