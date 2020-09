Matteo Salvini: "Toscana e Puglia contendibili, ma non è un voto contro Conte e Azzolina" | Video

14 settembre 2020 a

a

a

"Le elezioni regionali non rappresentano un voto politico, ma locale". Lo sostiene Matteo Salvini che interviene durante la trasmissione Tagadà su La7. La conduttrice Tiziana Panella chiede: "Ma la Toscana è veramente contendibile?". "Io penso di sì - risponde il capo della Lega - In Toscana sono stati già eletti sindaci della Lega e del centrodestra a Siena, Pisa, Arezzo, Grosseto, Massa", Un'altra domanda: "Ma se vincete in Toscana chiedete le dimissioni del governo?".

#tagada @matteosalvinimi sul prossimo voto alle #regionali appare piuttosto cauto: "Toscana contendibile ma non è un voto contro Conte e Azzolina. E' un voto per i toscani, per i pugliesi" #tagadala7 https://t.co/OtddtKiCQe — La7 (@La7tv) September 14, 2020

Salvini: "No, il voto dei toscani è per i toscani, quello dei pugliesi per i pugliesi. Il virus in questo momento impone serietà e concretezza, non promesse mirabolanti. Vogliamo governare la Puglia non per mandare a casa Conte o Azzolina. Certo, se lei mi chiede se mi auguro che il governo vada a casa prima possibile, la risposta è sì".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.