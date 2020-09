Candidato Pd: "Salvini appeso". Esplode la polemica, prende le distanze anche il Partito Democratico

14 settembre 2020 a

Candidato del Partito Democratico vorrebbe "Salvini appeso". Fabio Tumminello, in corsa alle elezioni di Venaria (Torino) pubblica una foto su Instagram che scatena una bruciante polemica. Netta la presa di posizione di Andrea Cerruti, vicepresidente del gruppo Lega in consiglio regionale che è anche segretario della sezione cittadina del Carroccio: "Il Partito Democratico candida individui che offendono e incitano alla violenza. Queste azioni - continua - nulla hanno a che vedere con il confronto politico. Il nostro auspicio - conclude - è che, con il voto di domenica, questa figura possa essere estromessa dalla gestione della cosa pubblica". Anche il Pd prende le distanze: "Il post voleva essere ironico, ma l'iniziale ironia si è invece trasformata in una infelice battuta che non rispecchia i valori del partito. Il Partito Democratico, infatti, da sempre propone di abbassare i toni e mantenere un livello di dibattito politico civile e positivo, per il bene della nostra città e dei suoi cittadini".

