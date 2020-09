Propaganda Live, Damilano: "Ha fatto più politica Berlusconi con un ricovero che Salvini con mille comizi" | VIDEO

11 settembre 2020 a

Prima puntata della nuova stagione venerdì 11 settembre per Propaganda Live, la trasmissione condotta da Diego Bianchi ("Zoro") in onda appunto ogni venerdì su La7. In apertura di trasmissione è andato in scena, come da tradizione, lo "spiegone" di Marco Damilano, il direttore de "L'Espresso", ospite fisso del programma.

Damilano ha incentrato il suo intervento sugli ultimi avvenimenti dell'attualità politica, focalizzandosi in particolare sul centrodestra e riassumendo tutto nella battuta: "Ha fatto più politica Berlusconi con un ricovero che Salvini con mille comizi". Il direttore de "L'Espresso" ha così raccontato la positività al Coronavirus del leader di Forza Italia e il tour elettorale nelle piazze del capo della Lega.

