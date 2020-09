A Roma vertice Grillo-Di Maio. Il ministro: "Abbiamo tante battaglie da combattere per i cittadini"

11 settembre 2020 a

a

a

"Oggi a Roma una piacevole chiacchierata con Beppe. Abbiamo tante nuove idee da concretizzare, tante battaglie da vincere per i cittadini. E non ci fermeremo". Lo scrive su Facebook il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, punto di riferimento politico per molti esponenti del Movimento 5 Stelle, dopo un incontro con Beppe Grillo, fondatore del partito. Di Maio scrive ancora che "il Movimento ha bisogno di tutti. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati e ci saremo". Alla vigilia delle elezioni regionali il M5S vive una fase molto complessa. Secondo tutti i sondaggi, infatti, il partito è in calo di consensi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.