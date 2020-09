Lite social tra Selvaggia Lucarelli e il dottor Zangrillo. Lei lo attacca su Berlusconi e lui la mortifica: "Donna volgare e cattiva. Dio la perdoni"

11 settembre 2020 a

a

a

Duro botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Alberto Zangrillo, primario dell'ospedale San Raffaele di Milano e medico di Silvio Berlusconi. Zangrillo in tv sostiene che la carica virale che sta affrontando l'ex premier è molto forte e che probabilmente a marzo gli sarebbe costata la vita. Lucarelli twitta: "Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne col c***o". Poco dopo si becca la replica direttamente da Zangrillo, che la mortifica senza usare termini scurrili. "Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l’ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di lei".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.