Caso Chico Forti, Di Maio ottimista: "Dagli Usa disponibilità al dialogo. Vittima di una ingiustizia"

Il caso di Chico Forti "è veramente nel mio cuore, sicuramente le elezioni negli Stati Uniti stanno rallentando alcuni processi, però devo dire che ho trovato nell'interlocuzione con le autorità americane una disponibilità al dialogo che mi fa ben sperare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tg2 Post su Rai2, rispondendo alla conduttrice Manuela Moreno, parlando del caso del nostro connazionale condannato per omicidio negli Stati Uniti, che si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. In studio anche il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano.



La vicenda Chico Forti è l'imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. Il velista e imprenditore televisivo trentino, che sta attualmente scontando la sua pena in un carcere della Florida, si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. "Non voglio sbilanciarmi. So che ci sono tanti italiani che aspettano che Chico torni a casa, sappiamo benissimo che da tutte le evidenze si evince che è vittima di un'ingiustizia e si è fatto 20 anni di carcere ingiustamente" ha aggiunto Di Maio.



