Legge dello sport, le federazioni contro il governo: "Non affronta i problemi, li crea"

Il mondo dello sport boccia il governo. O meglio boccia senza appello la bozza della legge di riforma dello sport che è stata elaborata dal ministro Vincenzo Spadafora (nella foto). La giunta del Coni ha elaborato un documento condiviso da numerose federazioni sportive in cui si sostiene che la proposta di legge non solo non affronta i problemi reali dello sport, ma anzi ne crea altri. Il documento è stato firmato da alcune delle federazioni più importanti tra cui calcio, basket, volley, nuoto e tennis. Una lettera accompagna il documento indicando quello che per le federazioni è l'obiettivo principale: "riportare al centro del dibattito esclusivamente gli interessi delle Federazioni e delle associazioni e società sportive, che la legge delega approvata ad agosto 2019 (legge 86/2019) coinvolge espressamente". Il primo firmatario è Paolo Barelli, presidente della Federnuoto.

