Scuola, Azzolina promette: "Undici milioni di mascherine al giorno". E attacca Salvini

Ogni giorno 11 milioni di mascherine per il personale scolastico e gli studenti. Lo ha ribadito Lucia Azzolina, ministro della pubblica istruzione in quota Movimento 5 Stelle, intervenendo ad Agorà, su Rai 3. "Abbiamo lavorato per trovare nuovi spazi - ha aggiunto - e per garantire il distanziamento di un metro. Non è scontato, perché in altri Paesi europei hanno detto, se c’è un metro va bene, se non c’è il metro mettano tutti la mascherina. Cioè l’esatto opposto di quello che ha detto Matteo Salvini". Azzolina ha dichiatato di aver lavorato "in scienza e coscienza facendo tutto quello che era possibile. Non saprei che cosa fare di più, ma si può sempre fare meglio".