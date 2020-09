Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus: "Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia"

02 settembre 2020 a

"Sarò presente in campagna elettorale con interviste tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia", ha detto Silvio Berlusconi nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne. Il leader di Forza Italia è stato sottoposto al tampone dopo il recente soggiorno in Sardegna, nel corso del quale è stato immortalato anche insieme a Flavio Briatore, pure lui contagiato al Covid. Attualmente Berlusconi, asintomatico, si trova in isolamento nella sua villa di Arcore, come ha specificato il medico di fiducia Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano.