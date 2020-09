Elezioni regionali, nuovi sondaggi: ecco chi è in vantaggio

02 settembre 2020 a

Un sondaggio dietro l'altro in vista delle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre quando saranno rinnovati i governi di Toscana, Marche, Campania, Veneto, Liguria, Valle d’Aosta e Puglia. Anche l'istituto Noto Sondaggi ha effettuato una serie di ricerche su alcune delle regioni interessate. Ecco i risultati degli studi. In Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) viene considerato in vantaggio su Susanna Ceccardi (centrodestra): 42/46% contro 39/43.

Sondaggio Marche, Francesco Acquaroli (centrodestra) con oltre 13 punti di vantaggio sul centrosinistra

In Puglia è Raffaele Fitto (centrodestra) davanti al governatore uscente, Michele Emiliano (centrosinistra): 39/43% contro 36/40. In Veneto, infine, non sembra esserci partita tra Luca Zaia (centrodestra) e Arturo Lorenzoni (centrosinistra): 71/75% contro il 18/22.