Coronavirus, Meloni: "Vogliamo la verità. Il governo pubblichi tutti gli atti del Comitato Tecnico Scientifico"

Il governo adesso deve tirare fuori tutti gli atti del Comitato Tecnico Scientifico relativi all'emergenza Coronavirus. Lo chiede Fratelli d'Italia che ha depositato una mozione proprio per sollecitare la pubblicazione di tutta la documentazione del caso. Giorgia Meloni, leader del partito, definisce "intollerabile l'opacità con cui il governo ha gestito la vicenda". La leader di Fratelli d'Italia in un tweet spiega che gli italiani "hanno diritto di conoscere le informazioni di cui era a conoscenza il governo per poterne giudicare l'operato". Fratelli d'Italia, dunque, vuole la massima trasparenza su una vicenda che, direttamente o indirettamente, ha coinvolto praticamente tutto il Paese.