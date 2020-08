Agorà Estate 1 settembre 2020, Silvio Berlusconi e il ministro Boccia su Rai3 su scuola ed economia

31 agosto 2020 a

Nella puntata di Agorà Estate in onda domani martedì 1 settembre alle 8.00 su Rai3 il punto sull’attesa ripartenza delle scuole e l’intervista al Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. In scaletta l’intervento del Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Nel corso della puntata focus sulla ripartenza economica con il commento degli ultimi dati sull’andamento del Pil diffusi dall’Istat. Non mancheranno gli aggiornamenti in diretta con gli esperti e i collegamenti dal territorio per raccontare gli ultimi giorni di quest’estate all’insegna del Covid-19.

Tra gli ospiti: Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali; Silvio Berlusconi, Presidente Forza Italia; Maria Rita Parsi, psicologa: Mario Tozzi, geologo; Niccolo’ Pagani, insegnante; Maurizio Landini, segreta-rio Generale Cgil; Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive Ospedale San Martino Genova; Alessandra Locatelli, Lega; Ettore Licheri, Senatore M5S; Claudia Fusani, Tiscali.it.

In studio, con Roberto Vicaretti, il giornalista Massimiliano Lenzi e Massimo Giannini de La Stampa.