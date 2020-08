Sondaggio, Lega oltre il 25%, Movimento 5 Stelle in calo. Carlo Calenda supera Matteo Renzi

31 agosto 2020 a

Lega ancora primo partito e in salita, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in calo, accentuato per i grillini, insignificante per i dem. E' la sintesi del sondaggio Euromedia pubblicato da La Stampa. Il partito di Matteo Salvini sale al 25,2% (+0.3) ed è ancora davanti agli altri. In pratica secondo Alessandra Ghisleri se si votasse oggi un cittadino su quattro sceglierebbe Lega. Conferma anche per il Pd, dato al 20.4% (-0.1), mentre il M5S fa rilevare una perdita dello 0.7% e si attesta a 15.3%. Anche Fratelli d'Italia perde consensi, scendendo al 14.3 (-0.6) e Forza Italia torna sopra il 7% con il 7.2. Cambiamo di Giovanni Toti non arriva ad un punto (0.8%). La vera sorpresa è Azione, fondato da Carlo Calenda, che è dato addirittura al 4.2%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 3.3%. Di seguito: Più Europa 1.5%, Verdi 1.1%, Mdp-Articolo Uno 0.6%. Sinistra Italiana 6.1% (ma al suo interno vengono considerate tutte le formazioni di sinistra).