Giorgia Meloni e Guido Crosetto ballano la pizzica. E lui ironizza: "Emerge la classe"

Giorgia Meloni e Guido Crosetto scatenati: ballano la pizzica in Valle d'Itria durante una pausa dell'impegnativo tour elettorale in Puglia, a sostegno di Raffaele Fitto, candidato presidente della regione, sostenuto dal centrodestra. Crosetto pubblica il video su twitter e come sempre non fa mancare un pizzico di ironia.

"Quando si ha grazia e naturale talento per la danza, il resto non conta! Forse come ballerini non eravamo bene assortiti ma emerge con prepotenza la classe". Crosetto specifica che si tratta di un tweet autoironico. Non mancano mi piace, retweet con commenti e domande sul suo numero di scarpe (47) e sulla sua altezza (2 metri).