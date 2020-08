Immigrazione, bufera su post consigliere M5S di Scordia: "Il giudice di sinistra sta con i negri".

29 agosto 2020 a

Immigrazione , bufera per il post del consigliere comunale di Scordia , in provincia di Catania, Rocco Pernice ( M5S ), rivolto al " giudice comunista" che ha annullato l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci su migranti e Coronavirus. "Il Tar annulla il decreto Musumeci, il giudice di sinistra sta con i negri positivi ... "ha scritto il consigliere sul social network. Post poi rimosso. Per questo, il deputato M5s alla Camera Eugenio Saitta ha scritto, con la consigliera comunale Maria Contarino, una lettera al primo cittadino di Scordia e al presidente del consiglio comunale per chiedere le dimissioni del consigliere comunale Di seguito un altro post con il quale Pernice si difende su quanto scritto in precedenza.