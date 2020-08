Toninelli contro Salvini: "Professionista fake news, gli interessano solo poltrone". E spunta chi al grillino suggerisce lo psicologo

27 agosto 2020 a

"Interessano solo le poltrone al professionista della politica e delle fake news, Salvini". Lo dice Danilo Toninelli, ex ministro del Movimento 5 Stelle, durante la puntata del 27 agosto de In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e David Parenzo. Parlando della scuola e dell'annuncio del leader della Lega sulla presentazione di una mozione di sfiducia contro la ministra Lucia Azzolina, Toninelli attacca: "Sul sito www.istruzione.it c'è Rientriamo a scuola: ci sono tutte le risposte alle sue domande che strumentalizza quotidianamente, perché deve avere un capro espiatorio o un nemico per mettersi un microfono in mano e andare in giro a sparare stupidaggini".

La7 posta il video sul suo profilo. Pesanti i commenti sotto: "Toninelli ha bisogno di uno psicologo". E ancora: "Quindi per Toninulla tutto ok?". Ovviamente ci sono anche utenti 5 stelle che lo difendono.