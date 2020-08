Scuola, Salvini annuncia mozione di sfiducia contro ministra Azzolina

27 agosto 2020 a

Matteo Salvini annuncia una mozione di sfiducia contro Lucia Azzolina, ministra dell'istruzione. Il leader della Lega ufficializza la decisione via social. Su twitter, condividendo il sondaggio di affaritaliani.it secondo cui il Paese boccia la ministra, Salvini spiega che "presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un milione di insegnanti, dei presidi e del personale scolastico tutto. La scuola Italiana merita di meglio".

Sono giorni che il centrodestra attacca con decisione Azzolina, in particolare Matteo Salvini. Al punto che la ministra in diretta televisiva ha replicato in maniera pesante, sostenendo che il capo della Lega è "un gaglioffo, ridicolo. Gli suggerisco una buona lettura".