Scuola, la ministra Azzolina bocciata dagli italiani. Sondaggio: oltre il 55% vuole che se ne vada

La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina bocciata dagli italiani che ne chiedono le dimissioni. E' l'esito di un sondaggio pubblicato da affaritaliani.it, realizzato da Roberto Baldassarri, direttore di Lab21 e docente dell'Università di RomaTre. Secondo lo studio il 55,2% vuole che Azzolina lasci l'incarico, mentre sta facendo bene per il 44,8%. Nel nord del Paese la percentuale anti-Azzolina sale sino al 62,4%, mentre al sud scende al 48,2. Le dimissioni sono chieste soprattutto dalle donne: 59,4% contro il 53,4% degli uomini. Da settimane Azzolina è al centro delle polemiche per le scelte e le non scelte del governo giallorosso sulla riapertura delle scuole.