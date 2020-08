Matteo Renzi, corsa mattutina con assembramento e poi pubblica le foto. Esplode la polemica

27 agosto 2020 a

a

a

Di prima mattina, come spesso, Matteo Renzi, leader di Italia Viva si dedica alla corsa. Soltanto che questa volta non lo fa da solo, ma con un bel gruppo di ragazzi di una scuola e poi lancia le foto sui suoi profili social. Ed esplode la polemica perché dalle immagini si vede il gruppo che corre, senza badare lontanamente alle distanze, come consigliano gli esperti, secondo cui durante l'attività fisica per evitare possibili contagi da Coronavirus le persone devono stare molto più distanti tra loro rispetto alla normale attività.

Nella corsa mattutina dell'ex premier le precauzioni non vengono prese e ovviamente si scatena l'ennesima polemica. Ma come, è il succo dei commenti di diversi utenti, per i cittadini comuni sono complicate anche le azioni più semplici e poi un politico causa assembramenti senza nemmeno porsi il problema e ignora regole e consigli degli esperti?