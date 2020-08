Cava de' Tirreni, sedie e bottiglie contro Salvini. Il leader della Lega: "Sono quattro criminali" | VIDEO

26 agosto 2020 a

"Accoglienza calorosa e straordinaria in piazza a Cava de' Tirreni, a Salerno". Matteo Salvini è appunto a Cava de' Tirreni, nuova tappa del suo tour elettorale in vista delle regionali e delle amministrative. Il leader della Lega così sui social commenta la piazza che lo accoglie nel centro cittadino del salernitano. Durante il comizio Salvini è stato anche contestato da un gruppo di persone che hanno lanciato sedie e qualche bottiglia come documentato da un video postato dallo stesso numero uno del Carroccio sul suo profilo Instagram.

Salvini definisce chi protesta "contestatori di sinistra" e "criminali". Scrive l’ex ministro: "P.S. I contestatorì di sinistra lanciano bottiglie e sedie contro cittadini e poliziotti: questa non è politica, questi sono quattro criminali. Su Facebook il leader della Lega sottolinea ancora: "Un abbraccio da Cava de' Tirreni e un bacione a chi ci vuole male. Avanti tutta amici!".