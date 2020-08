Di Maio super abbronzato, sui social esplode la polemica: "Fallo qualche giorno di mare"

26 agosto 2020 a

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio finisce al centro di una rovente polemica social. Durissime critiche all'esponente del Movimento 5 Stelle che nei recenti impegni ufficiali ha sfoggiato un'abbronzatura incredibile. Scurissimo e sorridente, il ministro è stato criticato sui social, considerato che il Paese sta attraversando una delle estati più difficili della propria storia e che molti non si sono potuti permettere nemmeno un giorno di vacanze. "No, ma fallo qualche giorno di mare", scrive un utente particolarmente arrabbiato.

"Carlo Conti":

Per i commenti riguardo l'abbronzatura di Luigi Di Maio pic.twitter.com/W9RJigLrGy — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 25, 2020

Ovviamente non sono mancate battute ironiche, da chi ha paragonato Di Maio al presentatore Carlo Conti, che ha una carnagione particolarmente scura, a chi lo ha presentato come il fondatore del Movimento 5 Stelle di un paese africano. Carlo Conti su twitter è finito in tendenza proprio per i commenti su Di Maio.