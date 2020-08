Vittorio Sgarbi, attacco frontale a Selvaggia Lucarelli: "Vivi nell'ignoranza" | Video

25 agosto 2020 a

"Cara Lucarelli, l'età non ha niente a che fare con l'intelligenza. Neanche con la decadenza fisica, che tu hai voluto rimproverare come una colpa". Vittorio Sgarbi non usa mezzi termini per attaccare frontalmente Selvaggia Lucarelli a cui rimprovera di vivere nell'ignoranza. Nei giorni scorsi in un articolo sul Fatto, Lucarelli criticava Flavio Briatore e accennava anche alla sua età. Il critico aveva replicato ed era arrivata la controreplica della giornalista.

A questo punto Vittorio Sgarbi utilizza un video di oltre dieci minuti, non solo per risponderle ancora, ma per criticarla frontalmente: "Cara inutile Lucarelli, tu vivi nell'ignoranza e te ne compiaci"