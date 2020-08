Scuola, Lega contro Azzolina: "Scaricabarile anche su misurazione febbre dei bambini"

24 agosto 2020 a

Scuola, la Lega attacca il ministro Lucia Azzolina in vista della riapertura del prossimo 14 settembre: "Lo scaricabarile del ministro sull’emergenza Covid-19 coinvolge anche le famiglie, che avranno la responsabilità di misurare la febbre ai figli, si suppone al momento di uscire di casa. Gli alunni dovranno presentarsi con l’attestazione della misurazione giornaliera? E chi la firmerà nel caso di genitori assenti per motivi di lavoro? O si può intendere che la febbre è misurabile anche alle 6 del mattino se pure lo studente arriva a scuola alle 8.30? Non era più semplice misurarla all’ingresso dell’Istituto usufruendo (e integrando le varie competenze) di collaboratori scolastici, volontari della protezione civile e altre figure professionali che possono corrispondere alla semplice ma fondamentale esigenza di prevenzione sanitaria?". A dichiararlo il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.