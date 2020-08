Matteo Salvini: "Prenderanno l'aereo da Perugia per venire al mio processo. Sarà una festa della libertà"

22 agosto 2020 a

Pronti a prendere l'aereo da Perugia per volare a Catania in occasione del processo di Matteo Salvini. Loro sono Marco, Luciano e Francesco e il leader della Lega lancia la loro iniziativa sui social. Salvini posa insieme a loro nella foto in cui mostrano la maglia fatta realizzare appositamente "Processate anche me! #iostoconsalvini".

"Marco, Luciano e Francesco - scrive Matteo Salvini commentando l'immagine - hanno già prenotato l’aereo da Perugia per Catania la sera prima: sabato 3 ottobre in Tribunale non sarà un processo, sarà una Festa della Libertà!". Ovviamente nei commenti si scatena la solita polemica tra pro e contro.