Giorgia Meloni contro Virginia Raggi: "Roma umiliata da incompetenza e immobilismo. La faremo di nuovo grande"

21 agosto 2020

"Faremo Roma di nuovo grande. Il premier Conte ha usato il lockdown soltanto per il proprio potere". Lo sostiene Giorgia Meloni in una intervista concessa al vicedirettore del Tempo, Francesco Storace. Nell'attacco al primo ministro, Meloni ha dichiarato che Conte "ha ottenuto e prorogato lo stato di emergenza governando gli italiani a colpi di Dpcm, dispensando diritti e libertà come se in una democrazia spettasse a un premier dire al popolo cosa è libero o meno di fare".

Pesante l'attacco alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Roma è stata umiliata da questi anni di amministrazione Raggi, un mix di incompetenza e immobilismo che ucciderebbe un paziente sanissimo, figuriamoci una città malata". Clicca qui per l'intervista completa a Giorgia Meloni.