La ministra Azzolina contro Salvini: "Deve studiare, dice scempiaggini. Un troglodita. Chieda scusa sul paragone scuola-lager" | Video

“Da oggi chiamerò Salvini il gaglioffo. E’ ridicolo”. Lo ha dichiarato Lucia Azzolina, ministra dell’istruzione, intervenendo a In Onda, su La7. Duro attacco al leader della Lega: “Io gli suggerisco una buona lettura: 'Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre”. Secondo Azzolina il capo della Lega ha bisogno di studiare, di leggere “perché tutte le volte che parla di scuola dice delle scempiaggini”. Sui lager Salvini “deve chiedere scusa. Non a me, a tutta la comunità scolastica, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, agli studenti”.

Perché dargli del gaglioffo, che è un insulto?, chiede Luca Telese. E la ministra: “Una persona che paragona la scuola al lager, dovrebbe essere più seria. Io capisco che sta facendo campagna elettorale, la faccio anche io, ma non si può arrivare a questi livelli, perché sono livelli da trogloditi, da persone abbrutite”.