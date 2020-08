Scuola, la ministra Azzolina scrive agli enti locali: "Collaborate per la riapertura"

18 agosto 2020 a

Spunta una lettera con cui la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina (Movimento 5 Stelle) chiede agli Enti Locali di collaborare di più per la riapertura della scuola, a settembre. Azzolina l'ha inviata al presidente dell'Anci, Antonio De Caro, e a quello delle Province, Michele De Pascale. E' stato Il Fatto Quotidiano a pubblicare la lettera. Si tratta di un vero e proprio appello agli enti locali a fare di più. Azzolina chiede "un ultimo ma importante e decisivo sforzo a collaborare con i dirigenti scolastici e con gli uffici scolastici regionali nell’ambito dei Tavoli regionali e a definire gli eventuali ulteriori fabbisogni o a segnalare le difficoltà nell’ambito della procedura che sarà attivata nei prossimi giorni per l’assegnazione delle risorse aggiuntive stanziate con l’ultimo decreto Legge per gli affitti di immobili o per il noleggio e l’acquisto di strutture modulari”. ”Siamo praticamente gli unici in Europa – scrive ancora Azzolina – ad aver lavorato sul distanziamento mettendo più organico, soldi per edilizia, banchi e per avere spazi aggiuntivi. E continuiamo a farlo. Molti enti locali hanno trovato gli spazi, altri sono più indietro”.