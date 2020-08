Clandestini, Giorgia Meloni contro ministra Bellanova: "False le sue parole sui braccianti"

18 agosto 2020 a

a

a

Un durissimo attacco da parte di Giorgia Meloni nei confronti di Teresa Bellanova, ministra alle politiche agricole, alimentari e forsestali del governo Conte 2. La leader di Fratelli d'Italia pubblica sui suoi profili social una riflessione sulla sanatoria dei clandestini, alla luce dei dati che sono stati recentemente ufficializzati in merito alle pratiche presentate: "Bellanova - scrive Giorgia Meloni - in lacrime aveva raccontato che la sanatoria serviva a salvare i braccianti dal caporalato. Menzogna: su 207.000 regolarizzazioni, l’85 per cento riguarda sedicenti colf e badanti (uomini) che, con probabilità, si licenzierà ottenuto il permesso di soggiorno".

Quindi secondo Meloni i braccianti del caporalato c'entrano poco o niente con la sanatoria per i clandestini.