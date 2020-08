Beppe Grillo, il video che spopola: "No ad accordi con i partiti e al terzo mandato"

16 agosto 2020 a

Spopola sui social un video di Beppe Grillo. Pochi secondi delle dichiarazioni che il comico e punto di riferimento del Movimento 5 Stelle, rilasciò subito dopo la vittoria elettorale. Erano i tempi in cui il partito non scendeva a patti e voleva dimostrare che c'è un modo diverso di far politica. Il no agli accordi con altri partiti e il limite di due soli mandati per gli eletti, erano considerati fondamentali.

"Fanno due legislature e vanno a casa - diceva Grillo - Questa è una guerra, o vinciamo o noi ce ne andiamo a casa. Non c'è la transazione, la mediazione, fare le coalizioni. E' finito questo mondo!". Il Movimento 5 Stelle ora ha detto sì agli accordi e al terzo mandato.