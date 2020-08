Luigi Di Maio, la marcia indietro su secondo mandato e Virginia Raggi: "Perderla sarebbe un suicidio"

14 agosto 2020 a

La marcia indietro di Luigi Di Maio. Domina sui social e sui siti di informazione la marcia indietro di Luigi Di Maio, ministro degli esteri, già capo politico del Movimento 5 Stelle e figura di riferimento dei grillini. Dopo aver sostenuto per anni che in politica non si doveva andare oltre il secondo mandato, arriva l'inversione a U per permettere la ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, ma anche le prossime che riguarderanno grillini che stando alle vecchie regole dovrebbero invece smettere di fare politica e tornare alla società civile. Secondo Di Maio ora "perdere Raggi sarebbe un suicidio". Secondo il ministro degli esteri la sindaca a Roma ha fatto un "ottimo lavoro". Pioggia di proteste e critiche sui social.